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Новости Нижнего Тагила

15-летний руфер сфотографировался на кресте храма в Верхотурье: местные жители грозят разобраться с ним

17 июля 2017, 14:35Добавить новость
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В дни празднования торжественных событий царствующей императорской фамилии в Свердловской области разгорается скандал. Школьник сфотографировался на кресте, установленном на крыше храма, что некоторые жители посчитали оскорблением чувств верующих.

15-летний школьник-руфер сфотографировался на куполе православного храма и похвастался своими снимками не только перед друзьями, поставив фото на свой аватар «ВКонтакте». Подросток выложил фотографии в группы города Верхотурья.

Этот поступок вызвал бурное обсуждение в соцсети. Одни восторгаются смелостью школьника, другие пишут гневные комментарии, обещая расправиться с руфером. Многие сравнивают подростка с Русланом Соколовским – ловцом покемонов в Храме-на-Крови - и заявляют, что за такие поступки нужно наказать руфера. В Екатеринбургской епархии пока не прокомментировали поступок школьника, сообщает 66.RU.

 

 

 
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Комментарии (2)
DeathSaler 17.07.2017 16:03:58 #
у меня только 1 вопрос - как он там оказался? хотя, если уж и на сталинские высотки залазят, то и туда попасть никакой проблемы нет.
отсюда вывод - при попустительстве персонала произошло осквернение святыни. всех служителей храма предать анафеме и расстрелять. строение сравнять с землей.
аминь
Эдуард Рыбаков 17.07.2017 20:02:59 #
  
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