Легендарная рок-группа «Цветы» выступит в ДК им. Окунева в Нижнем Тагиле

Группа «Цветы» даст концерт в Нижнем Тагиле 27 сентября. Самые известные хиты прозвучат со сцены ДК им. Окунева.

В 2010 году музыканты опять вышли на большую сцену впервые за 20 лет. Сейчас группа активно гастролирует. В рамках гастрольного тура легендарная рок-группа даст концерт в Нижнем Тагиле. Наряду с исполнением старых, полюбившихся многим хитов «Мы желаем счастья вам», «Звездочка», «Летний вечер», группа «Цветы» записывает новую музыку.





Концерт 27 сентября обещает быть жарким. В программе прозвучат самые известные и любимые хиты. На сцене – только живой звук и оригинальный вокал исполнителей. А также в анонсе еще много интересного для любителей и профессионалов.





Билеты по стоимости от 500 до 1200 рублей можно приобрести по предварительному заказу, либо в кассах города.





Получить билет на концерт будет возможно став активным участником розыгрыша в нашей группе «Новости Нижнего Тагила TagilCity.ru».