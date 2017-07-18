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Новости Нижнего Тагила

Легендарная рок-группа «Цветы» выступит в ДК им. Окунева в Нижнем Тагиле

18 июля 2017, 09:00Добавить новость
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Группа «Цветы» даст концерт в Нижнем Тагиле 27 сентября. Самые известные хиты прозвучат  со сцены ДК им. Окунева.

В 2010 году музыканты опять вышли на большую сцену впервые за 20 лет. Сейчас группа активно гастролирует. В рамках гастрольного тура легендарная рок-группа даст концерт в Нижнем Тагиле. Наряду с исполнением  старых, полюбившихся многим хитов «Мы желаем счастья вам», «Звездочка», «Летний вечер», группа «Цветы» записывает новую музыку.

Концерт 27 сентября обещает быть жарким. В программе прозвучат самые известные и любимые хиты. На сцене – только живой звук и оригинальный вокал исполнителей. А также в анонсе еще много интересного для любителей и профессионалов.

Билеты по стоимости от 500 до 1200 рублей можно приобрести по предварительному заказу, либо в кассах города.

Получить билет на концерт будет возможно став активным участником розыгрыша в нашей группе «Новости Нижнего Тагила TagilCity.ru».

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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