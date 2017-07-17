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Новости Нижнего Тагила

Юная жительница села Петрокаменское в торжественной обстановке получила паспорт Российской Федерации

17 июля 2017, 14:05Добавить новость
Нижний Тагил,полиция,Свердловская область,школьники,Петрокаменское,паспорт,вручение,полицейские,торжество,гражданство
14-летняя гражданка, проживающая в селе Петрокаменское, получила свой первый паспорт из рук полицейских в торжественной обстановке.

Во время празднования 228-й годовщины образования села Петрокаменское прошло торжественное вручение паспорта Российской Федерации. Он был вручен юной жительнице села, которой исполнилось 14 лет.

Восьмиклассница Мария Кузнецова получила свой первый взрослый юридический документ из рук капитана нижнетагильской полиции Жанны Хлебниковой.

Также обладательнице паспорта был вручен небольшой сувенир. 

 

 

 
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Комментарии (1)
DeathSaler 17.07.2017 16:06:16 #
был утерян паспорт и не было военного билета. приписное тоже было утеряно. восстановить документы был тот еще квест...
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