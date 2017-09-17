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Новости Нижнего Тагила

5 тысяч человек пришли на митинг обманутых дольщиков в Екатеринбурге (ФОТО)

17 сентября 2017, 09:05Добавить новость
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Участники долевого и паевого строительства, которых обманули застройщики, собрались в Екатеринбурге для проведения митинга. На мероприятии присутствовало свыше 5 000 человек.

Обманутые дольщики, которые так и не смогли заехать в свои квартиры по причине обмана застройщиками, собрались в Екатеринбурге на митинг. Среди участников дольщики ЖК «Новый свет», «Фортуна», «Ясный».

На площади Труда по сообщению различных ведомств собрались от 5 до 5,5 тысяч человек. Все они требовали заселить их в законные квартиры, а застройщиков привлечь к ответственности, сообщает E1.ru.

Напомним, что ранее пайщики ЖК «Кольцовский» прекратили голодовку, после того, как приехавшие представители прокуратуры сообщили о том, что взяли ситуацию со сроками завершения строительства многоквартирного дома под свой контроль.


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Фото: E1.ru и Уралинформбюро
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