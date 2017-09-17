5 тысяч человек пришли на митинг обманутых дольщиков в Екатеринбурге (ФОТО)

Участники долевого и паевого строительства, которых обманули застройщики, собрались в Екатеринбурге для проведения митинга. На мероприятии присутствовало свыше 5 000 человек.
Обманутые дольщики, которые так и не смогли заехать в свои квартиры по причине обмана застройщиками, собрались в Екатеринбурге на митинг. Среди участников дольщики ЖК «Новый свет», «Фортуна», «Ясный».
На площади Труда по сообщению различных ведомств собрались от 5 до 5,5 тысяч человек. Все они требовали заселить их в законные квартиры, а застройщиков привлечь к ответственности, сообщает E1.ru.
Напомним, что ранее пайщики ЖК «Кольцовский» прекратили голодовку, после того, как приехавшие представители прокуратуры сообщили о том, что взяли ситуацию со сроками завершения строительства многоквартирного дома под свой контроль.
Фото: E1.ru и Уралинформбюро