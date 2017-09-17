Посетителей кинотеатра в Екатеринбурге эвакуировали из-за электронной сигареты (ФОТО)

кинотеатра «Заря»

Вечером 16 сентября посетителей кинотеатра «Заря» в Екатеринбурге экстренно эвакуировали. Людей вынудили покинуть зал прямо во время просмотра фильма. Возле кинотеатра дежурили машины скорой помощи, полиция и пожарные.





Около 9 часов вечера в полицию Екатеринбурга поступила информация о возможном минировании кинотеатра. Силовики незамедлительно выехали на место, вывели людей из помещения и начали осматривать залы. Тревога оказалась ложной – в сумке одного из посетителей замкнула электронная сигарета.





Уже через час зрители смогли вернуться на свои места в зале, пишет Е1.





Фото: Е1