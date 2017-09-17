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Новости Нижнего Тагила

Посетителей кинотеатра в Екатеринбурге эвакуировали из-за электронной сигареты (ФОТО)

17 сентября 2017, 12:00Добавить новость
Екатеринбург,пожарные,полиция,проверка,происшествие,кинотеатр,эвакуация,минирование
Из кинотеатра «Заря» в Екатеринбурга полицейские эвакуировали людей после подозрения в минировании зала. Причиной проверки стала замкнувшая электронная сигарета.

Вечером 16 сентября посетителей кинотеатра «Заря» в Екатеринбурге экстренно эвакуировали. Людей вынудили покинуть зал прямо во время просмотра фильма. Возле кинотеатра дежурили машины скорой помощи, полиция и пожарные.

Около 9 часов вечера в полицию Екатеринбурга поступила информация о возможном минировании кинотеатра. Силовики незамедлительно выехали на место, вывели людей из помещения и начали осматривать залы. Тревога оказалась ложной – в сумке одного из посетителей замкнула электронная сигарета.

Уже через час зрители смогли вернуться на свои места в зале, пишет Е1.

Екатеринбург,пожарные,полиция,проверка,происшествие,кинотеатр,эвакуация,минированиеЕкатеринбург,пожарные,полиция,проверка,происшествие,кинотеатр,эвакуация,минирование

Фото: Е1

 
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