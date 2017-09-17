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Новости Нижнего Тагила

Пропавшая 3 дня назад бабушка найдена в продуктовом магазине Екатеринбурга (ФОТО)

17 сентября 2017, 10:05Добавить новость
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В продуктовом магазине на Сортировке обнаружена пенсионерка, которую ранее объявили в розыск. В течение 3 дней бабушку разыскивали родственники, добровольцы и полиция. После обнаружения оказалось, что женщина потеряла память.

14 сентября 82-летняя пенсионерке Галина Бударина пропала без вести. Женщина отправилась к родственникам в Екатеринбург, но не доехала. Родственники обратились в полицию и добровольцам. Пропавшую пенсионерку искали в течение 3 дней.

Днём 16 сентября из продуктового магазина на Сортировочном районе Екатеринбурга поступил звонок в полицию. Молодая девушка сообщила о нахождении в магазине пожилой женщины, которая потеряла память. На место выехали сотрудники полиции и медики.

Найденной пожилой женщиной оказалась Галина Бударина, передаёт «Вечерний Екатеринбург». Пенсионерку доставили в медицинское учреждение.

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