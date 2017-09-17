Пропавшая 3 дня назад бабушка найдена в продуктовом магазине Екатеринбурга (ФОТО)

14 сентября 82-летняя пенсионерке Галина Бударина пропала без вести. Женщина отправилась к родственникам в Екатеринбург, но не доехала. Родственники обратились в полицию и добровольцам. Пропавшую пенсионерку искали в течение 3 дней.



Днём 16 сентября из продуктового магазина на Сортировочном районе Екатеринбурга поступил звонок в полицию. Молодая девушка сообщила о нахождении в магазине пожилой женщины, которая потеряла память. На место выехали сотрудники полиции и медики.



Найденной пожилой женщиной оказалась Галина Бударина, передаёт «Вечерний Екатеринбург». Пенсионерку доставили в медицинское учреждение.