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Новости Нижнего Тагила

Россияне могут получить льготы на квартплату за сортировку мусора

17 сентября 2017, 12:30Добавить новость
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Для россиян, которые займутся сбором и сортировкой отходов, правительство могжет снизить размер квартплаты.

Госдума осенью рассмотрит законопроект, в соответствии с которым будет возможен раздельный сбор отходов управляющими компаниями и товариществом собственников жилья. Минприроды предлагает также внести в документ пункт о предоставлении льгот по квартплате для жильцов, сортирующих мусор.

Как сообщил министр природных ресурсов Сергей Донской, такие меры будут стимулировать граждан к труду. Они будут собирать мусор и сортировать его, выделяя подходящие для переработки материалы. Тем самым они помогут специализированным компаниям и повысят эффективность сбора и утилизации отходов.


Также законопроект коснется граждан, которые мусорят возле водоемов и в лесных массивах. Штраф за это составит от 2 000 рублей. Ожидается, что в документе будут обозначены конкретные виды нарушений с различной степенью наказания. За некоторые проступки будет предусмотрено увеличение штрафа до 10 000 рублей, сообщает Интерфакс-Недвижимость.

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