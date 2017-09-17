Россияне могут получить льготы на квартплату за сортировку мусора

Госдума осенью рассмотрит законопроект, в соответствии с которым будет возможен раздельный сбор отходов управляющими компаниями и товариществом собственников жилья. Минприроды предлагает также внести в документ пункт о предоставлении льгот по квартплате для жильцов, сортирующих мусор.





Как сообщил министр природных ресурсов Сергей Донской, такие меры будут стимулировать граждан к труду. Они будут собирать мусор и сортировать его, выделяя подходящие для переработки материалы. Тем самым они помогут специализированным компаниям и повысят эффективность сбора и утилизации отходов.



Также законопроект коснется граждан, которые мусорят возле водоемов и в лесных массивах. Штраф за это составит от 2 000 рублей. Ожидается, что в документе будут обозначены конкретные виды нарушений с различной степенью наказания. За некоторые проступки будет предусмотрено увеличение штрафа до 10 000 рублей, сообщает Интерфакс-Недвижимость.