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Новости Нижнего Тагила

Житель Екатеринбурга подал в суд на Евгения Куйвашева за оскорбление

17 сентября 2017, 11:05Добавить новость
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Житель Екатеринбурга намерен защитить свою репутацию и честное имя через суд. Он считает, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оскорбил его, назвав «общественным террористом».

Житель Екатеринбурга Сергей Тиунов выступает против строительства Храма-на-Воде. В эфире «4 канала» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал противников строительства «общественными террористами». Сергей Тиунов воспринял слова главы региона на свой счёт.
 

Недопустимо людей называть террористами. Это оскорбление чести и достоинства своего электората. Любой другой политический деятель после этих слов сам бы ушёл в отставку. Я за себя точно знаю, что я не террорист, и я уверен, что среди тех двух тысяч людей, которые выступают против храма, тоже нет террористов, -- заявил Тиунов журналистам


Мужчина подал иск в суд против Куйвашева. Сергей считает, что губернатор нарушил статью 282 Уголовного кодекса РФ «Экстремизм» и превысил должностные полномочия. Первоначальный иск жителя Екатеринбурга суд отклонил, но решение это в скором времени было обжаловано.

Мне пришло постановление, что в возбуждении дела отказано, но это просто отписка. Проверка не проводилась, не была назначена экспертиза, не был допрошен Куйвашев, -- отметил Сергей


В понедельник, 18 сентября, состоится заседание, на котором жалоба будет рассмотрена, сообщает E1.ru. В департаменте информационной политики губернатора заявили, что слова Куйвашева вырваны из контекста и любые оскорбления  в них отсутствуют.

Против строительства Храме-на-воде в Екатеринбурге выступили 42% жителей. Екатеринбуржцы в знак протеста проводили флэш-мобы и другие акции.

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