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УК в Екатеринбурге требует жильцов демонтировать незаконно установленные балконы

18 февраля 2017, 09:45Добавить новость
город,Екатеринбург,жкх,закон,нарушение,ремонт,Россия,Свердловская область,штраф,Управляющие компании
Свердловские коммунальщики начали разбираться с проблемой, которая назрела достаточно давно. Речь идет о незаконных работах по перепланировке балконов. Так, УК РЭМП в Екатеринбурге уже разослала своим жильцам требования о демонтаже.

Эксперты утверждают, что в скором времени власти займутся этой проблемой более активно. Кроме балконов под закон попадают и кондиционеры на фасадах домов, пишет JustMedia.ru.

Жильцы, получившие письма с подписью директора управляющей организации, находятся в растерянности. В срок до 1 марта им необходимо произвести демонтаж конструкций – козырька и остекления балкона. При этом у жильцов возникает вопрос, почему несколько лет назад УК компании позволяли делать такие изменения – «Неужели они только сейчас вспомнили?».

© TagilCity.ru
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