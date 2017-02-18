УК в Екатеринбурге требует жильцов демонтировать незаконно установленные балконы

Эксперты утверждают, что в скором времени власти займутся этой проблемой более активно. Кроме балконов под закон попадают и кондиционеры на фасадах домов, пишет JustMedia.ru.



Жильцы, получившие письма с подписью директора управляющей организации, находятся в растерянности. В срок до 1 марта им необходимо произвести демонтаж конструкций – козырька и остекления балкона. При этом у жильцов возникает вопрос, почему несколько лет назад УК компании позволяли делать такие изменения – «Неужели они только сейчас вспомнили?».