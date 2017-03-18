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Новости Нижнего Тагила

Официальный сайт администрации Нижнего Тагила занял второе место по открытости

18 марта 2017, 11:05Добавить новость
город,интернет,Нижний Тагил,рейтинг,администрация,сайт,открытость

Специалисты центра «Инфометр» провели традиционный анализ открытости сайтов администрации муниципалитетов с населением более 100 тыс. чел. Экспертами было проанализировано 166 сайтов.

Результаты мониторинга за 2016 год показали, что официальный сайт администрации Нижнего Тагила занял второе место в рейтинге.

Это означает, что вся информация о работе администрации города максимально открыта и доступна тагильчанам. Жители города имеют полный доступ к информации о деятельности всех органов власти, и могут вести контроль за реализацией управленческих решений.

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