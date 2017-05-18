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Новости Нижнего Тагила

Будущие спасатели Екатеринбурга учатся в ужасных условиях: в кадетском корпусе ремонта не было со дня его создания (ФОТО)

18 мая 2017, 15:15Добавить новость
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Родители воспитанников кадетского корпуса «Спасатель» в Екатеринбурге пожаловались на то, что их дети вынуждены проживать и учиться в невыносимых условиях. На ремонт и благоустройство учебных зданий и общежития не выделяются деньги, хотя ремонта в них не было со времени создания корпуса. 

Внутри зданий – плесень, появившаяся от сырости. Отопительное оборудование давно требует замены, поэтому в учреждении холодно. Родители многократно обращались и к руководству кадетского корпуса, и в министерство образования Свердловской области.

Всегда им объясняли, что деньги на эти нужды не выделяются. Только в этом году в министерстве пообещали выделить 1,5 миллиона рублей на ремонт учебного корпуса, общежития, стадиона и спортзала.

Мама одного из кадетов рассказала, что родители были вынуждены сложиться по 10 000 рублей и выполнить некоторые работы сами. Они поменяли линолеум, сантехнику, обои, побелили потолки.

В спортзале кадетского корпуса нет самых простых спортивных снарядов, протекает крыша, на стадионе отсутствуют покрытие и даже ворота.

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В таком состоянии находилось общежитие до ремонта, который родители кадетов сделали своими силами.

Фото: 66.RU

 
Минобр также обещает заменить систему отопления в общежитии, где проживают будущие спасатели.
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