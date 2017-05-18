Компания тагильчан завела привычку жарить шашлыки и ходить в туалет в одном из дворов Нижнего Тагила (ФОТО)

С наступлением тёплых деньков во дворе появились любители шашлыков. Они живут неподалёку. В прошлом году такой картины не наблюдалось, а вот нынче полный ужас. Это происходит раз в неделю, как минимум. Но самое страшное — мужики ходят в туалет за мусорку, где тут же бегает детвора, и за дом, где из окна эту картину могут наблюдать дети. Еще эти граждане оставляют за собой мусор, причём очень много, -- сообщила тагильчанка редакции портала TagilCity.ru.

Вышеописанное происходит во дворе дома № 27 на проспекте Вагоностроителей. Могут ли муниципальные службы повлиять на происходящее? Как сообщили в управляющей компании «ЖКХ-НТ», в область их ответственности входит разве что мусор, который оставляют отдыхающие:

Управляющая компания не может на это повлиять, но нас могут обязать потом за ними убирать, -- сообщил один из работников компании.

Наибольшую опасность приготовление шашлыков представляет с точки зрения пожарной безопасности. И хотя в правилах противопожарной безопасности ничего не сказано про шашлыки, там есть пункт о кострах, к которым, несомненно, можно отнести и мангал с углями:

Не допускается сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся менее чем в 50 метрах от объектов защиты (здания и строения), -- сообщили в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Кроме того, согласно ещё одному пункту этих правил, на землях общего пользования в населённых пунктах запрещается разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме как в местах и способами, установленными органами местного самоуправления. Однако это правило вступит в силу только после 26 сентября 2017 года.

Тагильчанка не обращалась в полицию, так как считает, что будет свидетелем и уличная компания узнает её личность, что в будущем может обернуться неприятностями. Однако в полиции заверили, что это не так:

Участковый уполномоченный примет жалобу и будет по ней работать, проведёт, например, профилактическую беседу. Если к ним раз-другой придёт человек в форме, это даст результат. А этим людям он скажет, что поступила жалоба от жильцов, -- рассказали в пресс-службе полиции.

Поведение мужчин, которые справляют нужду на улице, может быть сочтено мелким хулиганством, если это наблюдают несовершеннолетние или взрослые. Для того чтобы привлечь граждан к ответственности действительно нужны свидетельские показания. Впрочем, доказательством может послужить и фотография.

Ранее в Нижнем Тагиле от запаха шашлыков страдали жители улицы Газетная. Там характерный аромат шёл от местной чайханы.