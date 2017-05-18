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Новости Нижнего Тагила

Несколько уголовных дел возбуждено в результате проверки по факту ЧП на предприятии Верхнего Тагила

18 мая 2017, 10:55Добавить новость
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Прокуратура продолжает проверку на предприятии в Верхнем Тагиле, где произошел взрыв с выбросом свинца.

Напомним, в результате ЧП один человек скончался, и трое серьезно травмировались. Начато уголовное делопроизводство по ч. 2 ст. 216 УК РФ.

Установлено: один из работников, являясь гражданином другого государства, осуществлял работы, не имея патента. В отношении юридического лица начато административное производство по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ.

Также строительство завода по переработке свинца произведено с существенными нарушениями Градостроительного кодекса РФ. В отношении ГО возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

По результатам проверки состоялось совещание, на котором присутствовали представители УФСБ, УФМС, Ростехнадзора, прокуратуры, МВД. Были выработаны меры по пресечению дальнейших нарушений на предприятии.

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