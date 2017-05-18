Оригинальное признание появилось на улице Газетная в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

6 мая, ночью, к многоэтажному дому на улице Газетная в Нижнем Тагиле подъехал тонированный ВАЗ. Из него вышли несколько ребят, которые начали делать большую надпись на проезжей части, проходящей рядом с домом.



Результатом стараний при свете фар стала надпись «Настя принцессочка I love you». Творение завершили цветочным орнаментом поверх надписи.









Вскоре вышла девушка, которой вручили букет. Молодой человек проводил её обратно домой и уехал с друзьями.









Видео «Сети Тагила»