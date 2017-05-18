По делу «о клевете» в редакции екатеринбургского интернет-портала URA.RU начались обыски

Сотрудники свердловского ОБЭП начали проведение обысков в редакции интернет-издания URA.RU в связи с возбуждением уголовного дела «о клевете».

В офисе екатеринбургского интернет-издания URA.RU проходят обыски. Шеф-редактор Иван Некрасов рассказал о том, что на его рабочем месте и на рабочем месте обозревателя издания Юлии Литвиненко работают сотрудники ОБЭП. Редакции продолжает функционировать в рабочем режиме, сообщает ТАСС.





Уголовное дело по статье УК РФ «Клевета» было возбуждено после публикации о машзаводе Свердловской области «Вентпром».



Сотрудники полиции изучают записи и компьютеры работников редакции интернет-издания - Литвиненко и Некрасова. Компьютер шеф-редактора могут изъять для дальнейшего расследования по делу.