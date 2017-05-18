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Новости Нижнего Тагила

По делу «о клевете» в редакции екатеринбургского интернет-портала URA.RU начались обыски

18 мая 2017, 16:03Добавить новость
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Сотрудники свердловского ОБЭП начали проведение обысков в редакции интернет-издания URA.RU в связи с возбуждением уголовного дела «о клевете». 

В офисе екатеринбургского интернет-издания URA.RU проходят обыски. Шеф-редактор Иван Некрасов рассказал о том, что на его рабочем месте и на рабочем месте обозревателя издания Юлии Литвиненко работают сотрудники ОБЭП. Редакции продолжает функционировать в рабочем режиме, сообщает ТАСС.

Уголовное дело по статье УК РФ «Клевета» было возбуждено после публикации о машзаводе Свердловской области «Вентпром».

Сотрудники полиции изучают записи и компьютеры работников редакции интернет-издания - Литвиненко и Некрасова.  Компьютер шеф-редактора могут изъять для дальнейшего расследования по делу. 

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