Сотрудница «Сбербанка» в Екатеринбурге требует компенсацию за отравление хлоркой на рабочем месте

Сотрудница одного из офисов «Сбербанка» намерена требовать через суд возмещения убытков, которые она понесла в связи с ухудшением здоровья. Свои страдания женщина оценила в 100 тыс. руб.

Ухудшение здоровья у женщины произошло после проведения в помещении санобработки хлоркой. Оказалось, что в одном с ней коллективе работал человек с туберкулезом.





После обработки помещения, руководство офиса, не проветрив рабочее пространство, через час заставило сотрудников продолжить рабочий день. В офисе стоял едкий химический запах. После работы женщине стало плохо.





Пресс-служба банка обещала разобраться в ситуации и сказала, что всем контактировавшим с больным будет оплачено медобследование, пишет URA.RU.