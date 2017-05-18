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Новости Нижнего Тагила

Сотрудница «Сбербанка» в Екатеринбурге требует компенсацию за отравление хлоркой на рабочем месте

18 мая 2017, 09:35Добавить новость
город,деньги,Екатеринбург,здоровье,Свердловская область,сбербанк,санобработка,туберкулез

Сотрудница одного из офисов «Сбербанка» намерена требовать через суд возмещения убытков, которые она понесла в связи с ухудшением здоровья. Свои страдания женщина оценила в 100 тыс. руб.

Ухудшение здоровья у женщины произошло после проведения в помещении санобработки хлоркой. Оказалось, что в одном с ней коллективе работал человек с туберкулезом.

После обработки помещения, руководство офиса, не проветрив рабочее пространство, через час заставило сотрудников продолжить рабочий день. В офисе стоял едкий химический запах. После работы женщине стало плохо.

Пресс-служба банка обещала разобраться в ситуации и сказала, что всем контактировавшим с больным будет оплачено медобследование, пишет URA.RU.

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