| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Студенты нижнетагильского медколледжа встретились с работником ЗАГСа и психологом для беседы о семье и браке (ФОТО)

18 мая 2017, 16:40Добавить новость
город,Нижний Тагил,Свердловская область,студенты,молодая семья,семья,день семьи,беседа,встреча,психолог,психология,мероприятие,задача,Центральная городская библиотека,медицинский колледж,рисунки,молодежь,вопросы

В рамках празднования Международного дня семьи, который ежегодно отмечается 15 мая, в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила состоялась познавательная беседа о семье и браке. В ней были затронуты правовые и психологические вопросы по данной теме. 

Руководитель Ленинского ЗАГСа рассказала студентам медицинского колледжа о том, какие услуги предоставляет данное учреждение. Присутствующие молодые люди также имели возможность задать свои вопросы: какое образование нужно получить, чтобы стать работником ЗАГСа, были ли случаи, когда свадьба отменялась молодоженами в последний момент.

Психолог библиотеки предложила студентам в интересной форме обсудить вопросы семейной жизни. Она предоставила молодым людям рисунки, чтобы они на языке метафор смогли описать определенное психологическое понятие, присущее данной теме.

город,Нижний Тагил,Свердловская область,студенты,молодая семья,семья,день семьи,беседа,встреча,психолог,психология,мероприятие,задача,Центральная городская библиотека,медицинский колледж,рисунки,молодежь,вопросыгород,Нижний Тагил,Свердловская область,студенты,молодая семья,семья,день семьи,беседа,встреча,психолог,психология,мероприятие,задача,Центральная городская библиотека,медицинский колледж,рисунки,молодежь,вопросыгород,Нижний Тагил,Свердловская область,студенты,молодая семья,семья,день семьи,беседа,встреча,психолог,психология,мероприятие,задача,Центральная городская библиотека,медицинский колледж,рисунки,молодежь,вопросыгород,Нижний Тагил,Свердловская область,студенты,молодая семья,семья,день семьи,беседа,встреча,психолог,психология,мероприятие,задача,Центральная городская библиотека,медицинский колледж,рисунки,молодежь,вопросы

Фото: Центральная городская библиотека Нижнего Тагила

Участники беседы справились со всеми предложенными психологическими задачами. 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Всероссийская акция «Библионочь – 2017» в Нижнем Тагиле прошла сразу на трёх площадках города (ФОТО) 24 апреля, 15:55
Сотрудники ПДН провели беседу о профилактике наркомании с учащимися Нижнетагильского техникума «Самородок» 22 ноября 2016, 14:15
Участники молодежного конкурса «Твоя инициатива» в Нижнем Тагиле рассказали о проделанной работе 17 ноября 2016, 09:30

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 47
Подписаться на новости