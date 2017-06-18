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Новости Нижнего Тагила

Экс-начальница отдела УФССП по Екатеринбургу попадет под суд за получение взятки в 1 миллион рублей

18 июня 2017, 10:45Добавить новость
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В столице Урала под суд попадет экс-начальника отдела ФССП по Екатеринбургу Ирина Грищенко. Женщина обвиняется в получении взятки в крупном размере.

Следствие установило, что в 2016 году Грищенко получила 1 млн рублей от свердловчанки, на которую было заведено исполнительное производство на сумму более 20 млн рублей. Взятка должна была его завершить. Женщина предложила деньги, договорившись передать их через посредника - сотрудника того же отдела, а затем обратилась в ФСБ.

Добавим, что посредник был освобожден от уголовной ответственности в связи с раскаянием и оказанием помощи следствию, передает пресс-служба СК РФ по региону.

Уголовное дело против экс-начальницы отдела было направлено в суд.

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