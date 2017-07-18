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Новости Нижнего Тагила

Бывшие узники нацистских лагерей и ветераны Свердловской области получат бесплатную путёвку в санаторий

18 июля 2017, 18:55Добавить новость
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Бывшие узники нацистских лагерей и некоторые категории ветеранов Свердловской области раз в два года будут получать бесплатные путевки в санатории. Для тех, кому путёвка не нужна, предусмотрена компенсация в две тысячи рублей.

Изменения коснутся несовершеннолетних узников концлагерей, которые на данный момент имеют инвалидность. Также путёвка положена участницам Великой Отечественной войны, не имеющим инвалидности, труженикам тыла и тем, кто был награжден орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ. Всего под перечисленные категории попадает более 2 тысяч человек, сообщает ТАСС.

На территории Свердловской области, по словам министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова, проживает 411 бывших узников концлагерей.

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