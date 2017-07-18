Бывшие узники нацистских лагерей и ветераны Свердловской области получат бесплатную путёвку в санаторий

раз в два года

Изменения коснутся несовершеннолетних узников концлагерей, которые на данный момент имеют инвалидность. Также путёвка положена участницам Великой Отечественной войны, не имеющим инвалидности, труженикам тыла и тем, кто был награжден орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ. Всего под перечисленные категории попадает более 2 тысяч человек, сообщает ТАСС.



На территории Свердловской области, по словам министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова, проживает 411 бывших узников концлагерей.