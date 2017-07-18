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Новости Нижнего Тагила

Избивший полицейского житель Кировграда проведет 1 год 8 месяцев за решеткой

18 июля 2017, 13:00Добавить новость
полиция,происшествие,суд,уголовное дело,полицейский,избиение,Кировград

Житель Кировграда осужден за избиение полицейского.

Кировградский суд вынес приговор ранее судимому местному жителю. Мужчина признан виновным в нападении на сотрудника полиции при исполнении.

Установлено, что инцидент произошел весной этого года. Подсудимый находился в отделении полиции. Там он напал на оперативного дежурного и нанес ему побои.

На суде мужчина раскаялся, однако это не помогло ему избежать заключения. С учетом непогашенной судимости, ему назначили наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы. 

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