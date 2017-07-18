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Новости Нижнего Тагила

Рабочие НТЗМК в Нижнем Тагиле снова получили не все заработанные деньги

18 июля 2017, 15:05Добавить новость
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Сотрудники завода металлических конструкций снова получили только часть заработанных денег. Ситуация с задержкой и неполной выплатой остается актуальной для заводчан с начала 2017 года.

 

Согласно графику выплат, работники получают заработную плату и аванс 14 и, соответственно, 29 числа каждого месяца. Работники НТЗМК снова получили только часть денег в этом месяце.

14 июля сотрудникам выплатили 50% от зарплаты. Выплата прошла своевременно, но рабочие получили только половину заработанного.

 

Зарплата у нас 14 числа, аванс 29. 14 июля получили только 50% зарплаты. Аванс непонятно когда, -- поделилась информацией сотрудница НТЗМК.

 

Когда будут выплачены остальные 50% заработной платы, никому не известно. Рабочие завода не имеют возможности в полном объеме оплачивать коммунальные платежи и другие необходимые расходы.

В финотделе предприятия не знают, когда будет поступление следующей части заработной платы. Дата, когда будет выплачен аванс, тоже неизвестна.

Звонили на завод, узнавали, когда выплатят остатки. В фин.отделе ответили, что не знают и положили трубку, -- рассказала работница завода.

 

Комментарий от представителей НТЗМК редакции TagilCity.ru получить не удалось. Уже в который раз руководство завода не отвечает

 
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
Эдуард Рыбаков 18.07.2017 15:42:20 #
Пора Путину жаловаться
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