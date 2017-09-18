40 млрд рублей взысканы с отпускников России за долги

В соответствии с российским законодательством ограничение на выезд из страны могут получить граждане, имеющие задолженность в размере от 10 000 рублей. А с 1 октября 2017 года минимальную сумму задолженности планируют повысить до 30 000 рублей.



С 1 сентября 2017 года, по данным ФССП, выданы 1,6 млн постановлений об ограничений на выезд. В летние каникулы 11 921 человек не смогли выехать за пределы России из-за долгов. Как сообщают «Известия», с января по сентября 2017 года 40 млрд рублей были взысканы в качестве выплаты задолженностей невыездными гражданами.