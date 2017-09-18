| регистрация
Новости Нижнего Тагила

40 млрд рублей взысканы с отпускников России за долги

18 сентября 2017, 22:05Добавить новость
деньги,закон,отдых,Россия,суд,задолженность,долг,заграница,ФССП
Свыше 11 000 должников не смогли в летние каникулы выехать за пределы России. Всего с 1 сентября 2017 года выданы 1,6 млн постановлений об ограничений на выезд из страны.

В соответствии с российским законодательством ограничение на выезд из страны могут получить граждане, имеющие задолженность в размере от 10 000 рублей. А с 1 октября 2017 года минимальную сумму задолженности планируют повысить до 30 000 рублей.

С 1 сентября 2017 года, по данным ФССП, выданы 1,6 млн постановлений об ограничений на выезд. В летние каникулы 11 921 человек не смогли выехать за пределы России из-за долгов. Как сообщают «Известия», с января по сентября 2017 года 40 млрд рублей были взысканы в качестве выплаты задолженностей невыездными гражданами.

 

 

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

МУГИСО требует 4,6 млн рублей от фонда «Город без наркотиков» за аренду здания
12 августа, 09:45
1 0
Экс-главврач из Верх-Нейвинска на деньги больницы два года возил семью на отдых за границу
30 июня, 08:00
2 2
3
29 миллиардов рублей задолжали потенциальные банкроты банкам России
14 сентября, 22:05
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 42
Подписаться на новости