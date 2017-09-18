Нижний Тагил попал в пятерку самых неблагоустроенных городов Свердловской области

Общественники составили рейтинг самых грязных и неблагоустроенных городов Среднего Урала.

С начала марта 2017 года в городах Уральского региона проходили рейды по выявлению нарушений. Были осмотрены 16 муниципалитетов региона.

По каждому городу составлена карта с нарушениями, среди выявленных: открытые колодцы, ямы на тротуарах и дорогах, разрушенные остановки общественного транспорта и мусор на улицах города.

Нижний Тагил попал в пятерку проблемных городов области. Также в нее попали Цементный, Невьянск и Каменск-Уральский. Лидерами антирейтинга стали Нижняя и Верхняя Салда. Помимо вышеупомянутых городов, в список попали Верхняя Пышма, Арамиль и Серов, пишет «Областная газета».

Список городов составлен активистами движения «Гражданский патруль». Однако они отмечают, что рейтинг получился не совсем субъективным, так как многие нарушения характерны для большинства муниципалитетов области.