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Новости Нижнего Тагила

Нижний Тагил попал в пятерку самых неблагоустроенных городов Свердловской области

18 сентября 2017, 17:30Добавить новость
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Общественники составили рейтинг самых грязных и неблагоустроенных городов Среднего Урала.

С начала марта 2017 года в городах Уральского региона проходили рейды по выявлению нарушений. Были осмотрены 16 муниципалитетов региона.

 

По каждому городу составлена карта с нарушениями, среди выявленных: открытые колодцы, ямы на тротуарах и дорогах, разрушенные остановки общественного транспорта и мусор на улицах города.

 

Нижний Тагил попал в пятерку проблемных городов области. Также в нее попали Цементный, Невьянск и Каменск-Уральский. Лидерами антирейтинга стали Нижняя и Верхняя Салда. Помимо вышеупомянутых городов, в список попали Верхняя Пышма, Арамиль и Серов, пишет «Областная газета».

 

Список городов составлен активистами движения «Гражданский патруль». Однако они отмечают, что рейтинг получился не совсем субъективным, так как многие нарушения характерны для большинства муниципалитетов области.

 

 
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