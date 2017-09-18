Подростки делают фото на 30-метровом башенном кране в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Опасное развлечение на стройке нашли себе подростки в Нижнем Тагиле. Дети залезают на башенный кран, который стоит на территории приостановленной стройки, и фотографируют друг друга. Строительство Детской многопрофильной больницы на ГГМ за улицей Булата Окуджавы остановлено несколько лет назад.

Тагильчанка Алена поделилась видео, где подросток передвигается по стреле башенного крана.

Видео снимала с балкона. Один мальчик стоял на кране наверху, второй - на земле внизу и фотографировал. Это очень страшно. Стройка эта приостановлена, но там, насколько я знаю, сидят сторожа, -- поделилась жительница дома напротив Алена.

Выехав на место, журналист TagilCity.ru увидел, что территория стройки огорожена забором. За забором – часть недостроенного здания и башенный кран. Железные ворота на въезде на объект закрыты, за воротами – шлагбаум. Имеется и постройка для охраны. Но, к журналисту TagilCity.ru никто не вышел на стук. Признаков присутствия людей здесь не было.

С другой стороны строительной площадки расположены вагончики для рабочих строящейся дороги по улице Булата Окуджавы. Строители поясняют, что сторожей возле заброшенной стройки никто не видел.

Там давно никого не видно, -- пояснил рабочий.

При обходе периметра территории стройки журналист TagilCity.ru заметил, что в деревянном заборе сломаны несколько досок и проторена тропинка до площадки с краном.

Через эту дыру в заборе и лезут. Детям приключений хочется, но это опасно. Территорию, похоже, плохо охраняют. Мы в прошлом году уже обращались в полицию. Виделись как-то и с охранником, он сказал, что никаких детей на кране не видел. Такие конструкции – опасное место для игр, там приличная высота – метров 30, -- рассказал житель дома напротив.

Уже писала про заброшенную многопрофильную больницу на ГГМ. А родителям надо задуматься, где их дети после школы находятся, -- пишет Алена в группе ЧСНТ.

Инспектор ПДН рекомендует очевидцам незамедлительно сообщать о таких случаях в полицию.

Очевидцам нужно незамедлительно сообщать по телефону «02». Тут же будет направлена группа немедленного реагирования и этих подростков найдут. А уже потом фотографировать. В случае трагедии ответственность будет на застройщике. Подобное строительство должно быть не только огорожено, но и тщательно охраняться – сторож, ЧОП, колючая проволока – на усмотрение застройщика. Если эти меры не предприняты, в случае несчастного случая наступит уголовная ответственность. Но главное – родители, смотрите за детьми, где они проводят время после школы, -- пояснила Татьяна Пинаева, начальник отдела по делам несовершеннолетних МУ МВД «Нижнетагильское».

Охрану объекта осуществляет ООО ЧОП «Фантон», как видно из информации на воротах стройки. Представительство охранного предприятия находится в Екатеринбурге. В телефонном разговоре представитель ЧОП сообщил журналисту TagilCity.ru, что объект круглосуточно охраняется, есть видеонаблюдение.





Мы охраняем этот объект. Сотрудник охраны занимается охраной периметра, следит, чтобы не было проникновений на территорию. Выходить он ни к кому не обязан. Все случаи проникновения должны пресекаться, о чем должны быть соответствующие рапорта. Если охрана поймала незаконно проникнувшего на территорию, по инструкции сотрудник ЧОП должен сообщить в полицию, -- дал разъяснение представитель ЧОП «Фантон» Дмитрий.

На вопрос журналиста TagilCity.ru, как часто бывают сообщения в полицию и почему не ловят подростков, которые прыгают по башенному крану, представитель ЧОП «Фантон» ответить затруднялся.

В администрации города Нижнего Тагила проинформировали, что на сегодняшний день строящийся объект находится в ведомстве Министерства здравоохранения Свердловской области. Оперативный комментарий от уполномоченного ведомства редакции TagilCity.ru получить не удалось, был отправлен запрос на предоставление информации о безопасности на объекте.

Напомним, летом редакция TagilCity.ru уже писала о проблеме смертельно опасных мест для игр и фотосессий, когда подростки выбрали крыши многоэтажных домов для уличных забав.



