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Новости Нижнего Тагила

Упавшая на детскую площадку кровля дома в Нижнем Тагиле будет восстановлена (ВИДЕО)

18 сентября 2017, 18:25Добавить новость
ггм,Нижний Тагил,тагилстроевская,УК СтройСервис,крыша,детская площадка,кровля,ветер

Управляющая компания приведет в порядок металлическую обшивку кровли, сорванную ветром в Нижнем Тагиле. Часть крыши по ул. Тагилстроевская будет восстановлена в ближайшее время. 

Напомним, 15 сентября из-за сильного ветра металлические листы сорвались с крыши и упали на детскую площадку во дворе дома №29 по улице Тагилстроевская. Жильцы дома напротив пояснили, что видели полуоторвавшуюся часть кровли на крыше дома еще 28 августа и сделали заявление в управляющую компанию.

Комментарий УК «Стройсервис», отвечающую за данный дом, редакции TagilCity.ru удалось получить только 18 сентября.

В УК пояснили, что от жильцов действительно было зарегистрировано заявление от 28 августа. Тогда оторванные фрагменты крыши были демонтированы по заявке.

То, что упало 15 сентября – другое железо, форс-мажор из-за сильного ветра. Очевидно, были слабо закреплены. Сейчас проверили, как держится всё железо на парапетах. До этого мы отреагировали, и все то, что там было не закреплено надлежащим образом, было демонтировано на следующий день. Сейчас мы изучаем состояние кирпичной кладки, листы нужно обратно восстанавливать, потому что они предохраняют кирпичную кладку от атмосферных явлений и разрушения, -- пояснил директор УК «Стройсервис» Сергей Ходырев.

 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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