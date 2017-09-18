Упавшая на детскую площадку кровля дома в Нижнем Тагиле будет восстановлена (ВИДЕО)

Управляющая компания приведет в порядок металлическую обшивку кровли, сорванную ветром в Нижнем Тагиле. Часть крыши по ул. Тагилстроевская будет восстановлена в ближайшее время.

Напомним, 15 сентября из-за сильного ветра металлические листы сорвались с крыши и упали на детскую площадку во дворе дома №29 по улице Тагилстроевская. Жильцы дома напротив пояснили, что видели полуоторвавшуюся часть кровли на крыше дома еще 28 августа и сделали заявление в управляющую компанию.





Комментарий УК «Стройсервис», отвечающую за данный дом, редакции TagilCity.ru удалось получить только 18 сентября.





В УК пояснили, что от жильцов действительно было зарегистрировано заявление от 28 августа. Тогда оторванные фрагменты крыши были демонтированы по заявке.



