Янеалкаш: родители детей с ДЦП по всей России оскорблены высказыванием социолога

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Первом канале

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#янеалкаш.

Родители детей-инвалидов размещают в соцсетях фотографии с хештегами #янеалкаш. Поводом для такого флешмоба стало высказывание социолога Ольги Крыштановской в эфире на «Первом канале». Она сказала, что большинство инвалидов рождается в семьях, где родители злоупотребляют алкоголем.





Причины инвалидности могут быть разными, но основная – пьяные зачатия. Сбой в ДНК и возникновение мутаций приходится лишь на небольшой процент детей с инвалидностью. Главной причиной заболеваний все же остаются пьяные семьи и асоциальный образ жизни матерей, -- отметила социолог в эфире программы «Время покажет».

Мнение Ольги Крыштановской вызвало возмущение родителей по всей России. Они отмечают некомпетентность социолога и заявляют, что большинство детей-инвалидов появляется на свет в благополучных семьях. Участники флешмоба настаивают на правовой оценке слов женщины и ждут решения конфликта от Иститута социологии РАН.





Оскорбленные родители отмечают, что распространение подобных высказываний на федеральных каналах способствует дискриминации детей-инвалидов и их семей, пишет портал Милосердие.ru.