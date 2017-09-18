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Новости Нижнего Тагила

#Янеалкаш: родители детей с ДЦП по всей России оскорблены высказыванием социолога

18 сентября 2017, 12:00Добавить новость
дети,интернет,Россия,ДЦП,соцсети,флешмоб,дети-инвалиды
После высказывания социолога на «Первом канале» родители детей-инвалидов в городах России массово присоединяются к флешмобу в соцсетях, размещая фото с хештегами #янеалкаш.

Родители детей-инвалидов размещают в соцсетях фотографии с хештегами #янеалкаш. Поводом для такого флешмоба стало высказывание социолога Ольги Крыштановской в эфире на «Первом канале». Она сказала, что большинство инвалидов рождается в семьях, где родители злоупотребляют алкоголем.

Причины инвалидности могут быть разными, но основная – пьяные зачатия. Сбой в ДНК и возникновение мутаций приходится лишь на небольшой процент детей с инвалидностью. Главной причиной заболеваний все же остаются пьяные семьи и асоциальный образ жизни матерей, -- отметила социолог в эфире программы «Время покажет».

 

Мнение Ольги Крыштановской вызвало возмущение родителей по всей России. Они отмечают некомпетентность социолога и заявляют, что большинство детей-инвалидов появляется на свет в благополучных семьях. Участники флешмоба настаивают на правовой оценке слов женщины и ждут решения конфликта от Иститута социологии РАН.

Оскорбленные родители отмечают, что распространение подобных высказываний на федеральных каналах способствует дискриминации детей-инвалидов и их семей, пишет портал Милосердие.ru.

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