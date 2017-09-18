Запуск отопления в Нижнем Тагиле начался по графику и без происшествий

Подача тепла в дома тагильчан началась по утвержденному графику - 18 сентября. Станции заработали без происшествий.

По всей зоне, где МУП НТТС отопление запущено. 25 котельных работает в зимнем режиме. 700 домов получили тепло. Работает всё стабильно, при запуске никаких происшествий не произошло. Работаем в штатном режиме с 18 сентября, -- рассказал журналисту TagilCity.ru директор НТ МУП «НТТС» Андрей Обельчак.

Газовые и угольные котельные начали работу еще до полудня. Теплоснабжающие предприятия поддерживают связь с управляющими компаниями.

Все наши котельные запущены. Всего 9 станций: 4 газовых и 5 угольных. Введены в режим еще до полудня. Мы поддерживаем связи с управляющими компаниями, пока вопросов у них к нам нет. Все детские сады, школы и медучреждения в нашей зоне получают тепло. Пока никаких сбоев нет, -- сообщили в МУП «Тагилэнерго».

Без происшествий и в штатном режиме заработали в том числе котельные, снабжающие теплом Вагонку, Старатель и Уралец.

Котельные начали работу по графику. Тепло получили: Дзержинский район - 60%, поселок Старатель - 97% и поселок Уралец - 98%, -- прокоментировали в МУП «Горэнерго».

Напомним, по прогнозам синоптиков, сильное похолодание, дожди и шквальный ветер ожидаются в Нижнем Тагиле с 18 сентября.