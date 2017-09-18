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Новости Нижнего Тагила

Запуск отопления в Нижнем Тагиле начался по графику и без происшествий

18 сентября 2017, 17:00Добавить новость
Нижний Тагил,отопление,котельные,Андрей Обельчак,Вагонка,уралец,Старатель,тепло
Отопительный сезон в Нижнем Тагиле стартовал по графику. 18 сентября в городе начали работу более 30 котельных. В детские сады, школы и медучреждения тепло поступило до полудня.

Подача тепла в дома тагильчан началась по утвержденному графику - 18 сентября. Станции заработали без происшествий.

 

По всей зоне, где МУП НТТС отопление запущено. 25 котельных работает в зимнем режиме. 700 домов получили тепло. Работает всё стабильно, при запуске никаких происшествий не произошло. Работаем в штатном режиме с 18 сентября, -- рассказал журналисту TagilCity.ru директор НТ МУП «НТТС» Андрей Обельчак.

 

Газовые и угольные котельные начали работу еще до полудня. Теплоснабжающие предприятия поддерживают связь с управляющими компаниями.

 

Все наши котельные запущены. Всего 9 станций: 4 газовых и 5 угольных. Введены в режим еще до полудня. Мы поддерживаем связи с управляющими компаниями, пока вопросов у них к нам нет. Все детские сады, школы и медучреждения в нашей зоне получают тепло. Пока никаких сбоев нет, -- сообщили в МУП «Тагилэнерго». 

 

Без происшествий и в штатном режиме заработали в том числе котельные, снабжающие теплом Вагонку, Старатель и Уралец.

 

Котельные начали работу по графику. Тепло получили: Дзержинский район - 60%, поселок Старатель - 97% и поселок Уралец - 98%, -- прокоментировали в МУП «Горэнерго».

 

Напомним, по прогнозам синоптиков, сильное похолодание, дожди и шквальный ветер ожидаются в Нижнем Тагиле с 18 сентября.

 
© Камила Мориак, TagilCity.ru
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