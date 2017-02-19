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Новости Нижнего Тагила

Куйвашев пригласил главу РПЦ на «Царские дни» в Екатеринбург (ФОТО)

19 февраля 2017, 12:40Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,РПЦ,куйвашев,встреча,губернатор,Патриарх Кирилл,Царские дни

Накануне Евгений Куйвашев встретился в Москве с Патриархом Всея Руси Кириллом. На встрече также присутствовал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Патриарх был рад встрече и отметил, что Уральская земля для него близка и ему небезразличны церковные дела Свердловской области, сообщает «Областная газета».

Губернатор поделился с главой РПЦ планами на 2018 год, рассказал о мероприятиях, приуроченных к столетию гибели последнего российского императора. Пригласил Патриарха посетить Екатеринбург и принять участие в богослужениях, посвященных скорбной дате, которые пройдут 16-17 июля 2018 года.

Глава РПЦ ответил на предложение согласием и обещал приехать в Екатеринбург с Крестным ходом в «Царские дни».

Екатеринбург,Свердловская область,РПЦ,куйвашев,встреча,губернатор,Патриарх Кирилл,Царские дниЕкатеринбург,Свердловская область,РПЦ,куйвашев,встреча,губернатор,Патриарх Кирилл,Царские дни
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