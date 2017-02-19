Школьница подозревается в совершении кражи под присмотром матери в Верхней Пышме (ВИДЕО)

На кадрах из магазина «Кирвоский» видно, как девочка заприметила плохо закрытую ячейку, пишет издание «Ведомости – Урал». Затем она, по всей видимости, подошла к матери, чтобы спросить одобрение на дальнейшие действия. Вероятно, она его получила и удалилась из магазина с вещами, не принадлежавшими ей, уверены журналисты.



Этот факт, очевидно, заставил хозяев украденных вещей обратиться в полицию.



