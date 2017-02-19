Школьница подозревается в совершении кражи под присмотром матери в Верхней Пышме (ВИДЕО)

В одном из магазинов Верхней Пышмы на камеры видеонаблюдения попала девочка, которая, по всей вероятности, совершила кражу из ячейки для хранения. Преступление происходило под присмотром матери.
На кадрах из магазина «Кирвоский» видно, как девочка заприметила плохо закрытую ячейку, пишет издание «Ведомости – Урал». Затем она, по всей видимости, подошла к матери, чтобы спросить одобрение на дальнейшие действия. Вероятно, она его получила и удалилась из магазина с вещами, не принадлежавшими ей, уверены журналисты.
Этот факт, очевидно, заставил хозяев украденных вещей обратиться в полицию.