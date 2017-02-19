| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Школьница подозревается в совершении кражи под присмотром матери в Верхней Пышме (ВИДЕО)

19 февраля 2017, 09:45Добавить новость
город,дети,кража,нарушение,ребенок,Россия,Свердловская область,Верхняя Пышма
В одном из магазинов Верхней Пышмы на камеры видеонаблюдения попала девочка, которая, по всей вероятности, совершила кражу из ячейки для хранения. Преступление происходило под присмотром матери.

На кадрах из магазина «Кирвоский» видно, как девочка заприметила плохо закрытую ячейку, пишет издание «Ведомости – Урал». Затем она, по всей видимости, подошла к матери, чтобы спросить одобрение на дальнейшие действия. Вероятно, она его получила и удалилась из магазина с вещами, не принадлежавшими ей, уверены журналисты.

Этот факт, очевидно, заставил хозяев украденных вещей обратиться в полицию.

© TagilCity.ru
метки , , , , , , ,
Екатеринбурженка получила 10 лет колонии общего режима за истязание детей 9 февраля, 08:10
Водитель с признаками опьянения и ребенком в машине врезался в столб в Екатеринбурге (ФОТО) 30 января, 08:30
4-летняя девочка из Камышлова попала под автомобиль по вине дедушки 27 января, 08:30

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 81
Подписаться на новости