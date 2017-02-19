Сотрудники магазина в Серове выгнали на мороз семилетнюю девочку

Сотрудники одного из магазинов известной торговой сети выгнали на мороз 7- летнюю девочку.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в соцсетях, многие пользователи высказались негативно в отношении сотрудников торговой точки, ведь нахождение детей в магазине не запрещено законом. По словам мамы девочки, этот поступок крайне бесчеловечный, пишут «Ведомости Урала».





Узнав о случившемся, мама девочки обратилась к сотрудникам магазина за объяснением мотивов поступка. Охранник торговой точки сказал, что находиться без сопровождения родителей детям в их магазине запрещено. Администратор торгового зала поддержала коллегу и сообщила, что данная мера принимается для предотвращения хищений.