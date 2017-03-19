Фельдшер вскрыла мошенническую схему в одной из поликлиник Нижнего Тагила и получила судимость

Дзержинский суд Нижнего Тагила вынес приговор фельдшеру поликлиники, которую обвинили в мошенничестве и получении выгоды в размере 100 рублей.

Районная прокуратура Нижнего Тагила предъявила обвинение фельдшеру поликлинике в мошенничестве в сфере обязательного медицинского страхования и подлоге. Обвинение заявило, что в результате мошеннических действий женщина вывела 12 000 рублей.





Доктор обвинение отвергла, заявив о том, что в той поликлинике, где она работает, с одобрения администрации действует мошенническая схема, в которой она не принимает участия.

В доказательной базе было названо 11 эпизодов, но лишь один из них принят во внимание, установив, что полученная фельдшером выгода составила 100 рублей.





Судья принял решение амнистировать врача в честь 70-летия Победы 9 мая и снять с нее судимость. Женщина, в свою очередь, заявила о том, что будет обжаловать приговор, потому что не согласна с решением суда признать ее виновной.





Как сообщает АН «Между строк», обвиняемая Николаева сообщила о том, что медсестра Перевалова, которая с ней работала и также участвовала в заполнении фиктивных медкарт, до сих пор продолжает это делать и участвовать в незаконных действиях. Также она заявила, что знает о том, что поликлиника продолжает использовать в работе мошенническую схему.





Женщину перевели на другое место работы, но после вмешательства уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой начальство перестало на нее давить, что было ранее.





Фельдшер рассказала, как работала мошенническая схема: врач и медсестра получали по 100 рублей за заполнение одной карты пациента, якобы участвовавшего в диспансеризации.





Адвокат Натальи Николаевой заявил о том, что в течение 10 дней будет подана апелляция в связи с обвинительным приговором Дзержинского суда в отношении Натальи Николаевой.