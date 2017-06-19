Байкеры Нижнего Тагила готовятся к прощанию с погибшей в ДТП Татьяной Чепелевой (ФОТО)



Общее горе объединяет. Е

сли у вас есть желание проститься с Татьяной, присоединяйтесь. Инфо

Может вы лично не были знакомы, но скорее всего видели их пикап «Триумф».

Фото: Группа ВК Мотоклуб «Revolvers» Нижний Тагил