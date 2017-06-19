| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Байкеры Нижнего Тагила готовятся к прощанию с погибшей в ДТП Татьяной Чепелевой (ФОТО)

19 июня 2017, 19:35Добавить новость
авария,безопасность,дорога,дтп,Нижний Тагил,происшествие,ребенок,Свердловская область,смерть,транспорт,байкер,мотоцикл,фура,гибель,погибшие
Мотолюбители Нижнего Тагила скорбят о гибели Татьяны Чепелевой, погибшей в аварии на Тюменском тракте. Тагильские байкеры и мотоциклисты хотят собрать колонну на прощание с Татьяной, которая погибла в ДТП на объездной дороге в Тюмени.

Напомним, 18 июня молодая мама попала в аварию вместе с мужем, когда возвращалась из Тобольска с рок-фестиваля

Муж Татьяны, Даниил, остался жив, Татьяна погибла на месте происшествия. У молодой женщины осталась 4-летняя дочь. 

авария,безопасность,дорога,дтп,Нижний Тагил,происшествие,ребенок,Свердловская область,смерть,транспорт,байкер,мотоцикл,фура,гибель,погибшиеавария,безопасность,дорога,дтп,Нижний Тагил,происшествие,ребенок,Свердловская область,смерть,транспорт,байкер,мотоцикл,фура,гибель,погибшие

Общее горе объединяет. Если у вас есть желание проститься с Татьяной, присоединяйтесь. Информация о времени панихиды известной тагильской байкерши будет сообщена позднее в группе Мотоклуб «Revolvers» Нижний Тагил.

авария,безопасность,дорога,дтп,Нижний Тагил,происшествие,ребенок,Свердловская область,смерть,транспорт,байкер,мотоцикл,фура,гибель,погибшиеавария,безопасность,дорога,дтп,Нижний Тагил,происшествие,ребенок,Свердловская область,смерть,транспорт,байкер,мотоцикл,фура,гибель,погибшие

авария,безопасность,дорога,дтп,Нижний Тагил,происшествие,ребенок,Свердловская область,смерть,транспорт,байкер,мотоцикл,фура,гибель,погибшие

Может вы лично не были знакомы, но скорее всего видели их пикап «Триумф». 

Фото: Группа ВК Мотоклуб «Revolvers» Нижний Тагил
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , , , , , ,
57-летний мужчина погиб в Нижнем Тагиле в результате наезда маршрутки (ФОТО) 30 октября 2016, 17:35
31-летняя пассажирка мотоцикла из Нижнего Тагила погибла под колесами фуры из-за обгона на тюменской трассе (ФОТО, ВИДЕО) сегодня, 14:30
Несущийся на скорости Nissan врезался в ГАЗель и снес дорожное ограждение в центре Нижнего Тагила (ВИДЕО) 26 мая, 17:50 5

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 1290
Подписаться на новости