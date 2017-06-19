Байкеры Нижнего Тагила готовятся к прощанию с погибшей в ДТП Татьяной Чепелевой (ФОТО)

Мотолюбители Нижнего Тагила скорбят о гибели Татьяны Чепелевой, погибшей в аварии на Тюменском тракте. Тагильские байкеры и мотоциклисты хотят собрать колонну на прощание с Татьяной, которая погибла в ДТП на объездной дороге в Тюмени.
Напомним, 18 июня молодая мама попала в аварию вместе с мужем, когда возвращалась из Тобольска с рок-фестиваля.
Муж Татьяны, Даниил, остался жив, Татьяна погибла на месте происшествия. У молодой женщины осталась 4-летняя дочь.
Общее горе объединяет. Если у вас есть желание проститься с Татьяной, присоединяйтесь. Информация о времени панихиды известной тагильской байкерши будет сообщена позднее в группе Мотоклуб «Revolvers» Нижний Тагил.
Может вы лично не были знакомы, но скорее всего видели их пикап «Триумф».
Фото: Группа ВК Мотоклуб «Revolvers» Нижний Тагил