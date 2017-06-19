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Четырехлетняя жительница Каменска-Уральского сбежала из больницы к маме

19 июня 2017, 07:30Добавить новость
больница,город,дети,полиция,ребенок,Россия,Свердловская область,Каменск-Уральский
В День России местные жители Каменска-Уральского заметили, что по проспекту Победы в полном одиночестве гуляет маленькая девочка. Прохожие незамедлительно вызвали полицейских.

Как рассказала сама девочка, она сбежала из больницы, чтобы попасть к маме. «Беглянке» четыре года.

В медучреждении сообщили, что девочка действительно самостоятельно ушла. Сложила вещи в пакет и выскочила через окно на первом этаже.

Известно, что семья малышки не совсем благополучная, пишет KU66.RU. Девочка оказывается в больнице далеко не в первый раз.

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