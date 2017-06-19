Четырехлетняя жительница Каменска-Уральского сбежала из больницы к маме

Как рассказала сама девочка, она сбежала из больницы, чтобы попасть к маме. «Беглянке» четыре года.



В медучреждении сообщили, что девочка действительно самостоятельно ушла. Сложила вещи в пакет и выскочила через окно на первом этаже.



Известно, что семья малышки не совсем благополучная, пишет KU66.RU. Девочка оказывается в больнице далеко не в первый раз.