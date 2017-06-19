Незаконную деятельность пункта приема металлолома пресекли полицейские Нижнего Тагила (ФОТО)

Полицейские Нижнего Тагила пресекли незаконную деятельность пункта приема металлолома, находящегося по ул. Черных.

Информация о нахождении в одном из частных домов по ул. Черных пункта по незаконной приемке металла поступила правоохранителям от бдительных местных жителей. Сотрудники ОП №16 и группы по исполнению административного законодательства выехали на место для проверки сообщения.





Сообщение граждан подтвердилось. Кроме того, на территории скупки обнаружились виды металлов, разрешенные к приему только в специализированных учреждениях.





Металл с территории пункта приема вывезен на утилизацию. Сейчас проводится проверка, результатом которой станет соответствующее процессуальное решение.





Фото: МВД «Нижнетагильское»