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Новости Нижнего Тагила

Незаконную деятельность пункта приема металлолома пресекли полицейские Нижнего Тагила (ФОТО)

19 июня 2017, 11:00Добавить новость
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Полицейские Нижнего Тагила пресекли незаконную деятельность пункта приема металлолома, находящегося по ул. Черных.

Информация о нахождении в одном из частных домов по ул. Черных пункта по незаконной приемке металла поступила правоохранителям от бдительных местных жителей. Сотрудники ОП №16 и группы по исполнению административного законодательства выехали на место для проверки сообщения.

Сообщение граждан подтвердилось. Кроме того, на территории скупки обнаружились виды металлов, разрешенные к приему только в специализированных учреждениях.

Металл с территории пункта приема вывезен на утилизацию. Сейчас проводится проверка, результатом которой станет соответствующее процессуальное решение.

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Фото: МВД «Нижнетагильское»

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