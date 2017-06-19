| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Погибшая в ДТП нашла водителя в онлайн-сервисе попутчиков: новые подробности смертельной аварии на Серовском тракте (ФОТО)

19 июня 2017, 17:45Добавить новость
авария,авто,автопроисшествия,ГАИ,ГИБДД,дорога,дтп,Екатеринбург,Свердловская область,смерть,Кушва,серовский тракт
Погибшая пассажирка иномарки ехала в Екатеринбург завершать дела на работе, чтобы позже переехать жить в Самару к дочери. Как стало известно TagilCity.ru, 50-летняя Наталья ехала в Екатеринбург с незнакомым водителем. За рулем иномарки был мужчина, с которым погибшая договорилась о поездке на популярном сервисе поиска попутчиков. Автомобиль вылетел с сырой дороги, перевернулся и оказался в кювете. Женщина погибла на месте.

Она работала в банковской сфере, эти дни она дорабатывала, а потом хотела уезжать к дочери в Самару, -- рассказал собеседник редакции. 

Прощание с женщиной, чья жизнь оборвалась на Серовском тракте утром 19 июня, состоится в Кушве. По данным редакции, в Свердловскую область из Самары уже едет дочь погибшей. 


авария,авто,автопроисшествия,ГАИ,ГИБДД,дорога,дтп,Екатеринбург,Свердловская область,смерть,Кушва,серовский трактавария,авто,автопроисшествия,ГАИ,ГИБДД,дорога,дтп,Екатеринбург,Свердловская область,смерть,Кушва,серовский трактавария,авто,автопроисшествия,ГАИ,ГИБДД,дорога,дтп,Екатеринбург,Свердловская область,смерть,Кушва,серовский тракт
 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , , ,
Пассажир погиб, автомобиль в кювете: на трассе Екатеринбург-Серов серьезное ДТП (ФОТО) сегодня, 11:30
Иномарка на большой скорости влетела в бетонное ограждение под Екатеринбургом: водитель погиб (ФОТО) 11 июня, 11:45
Две серьезные аварии за сутки произошли на самой опасной трассе Свердловской области (ФОТО) 2 марта, 08:20

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 151
Подписаться на новости