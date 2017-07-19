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Новости Нижнего Тагила

3 года 4 месяца колонии-поселения назначено судом Тюменской области организатору «групп смерти» Филиппу Лису

19 июля 2017, 10:30Добавить новость
Россия,смерть,суд,уголовное дело,суицид,Филипп Лис,группы смерти,приговор

В Тюменской области суд вынес приговор организатору «групп смерти» в соцсетях, известному как Филипп Лис. Настоящее имя мужчины – Филипп Будейкин.

Как пишет «Комсомольская правда», подсудимый раскаялся и признал свою вину.

Мужчина осужден за склонение к суициду, на текущий момент доказано два факта попытки доведения до самоубийства подростков в интернете. К счастью, все не закончилось летальным исходом. Напомним, школьников приглашали в «группы смерти», где им предстояло выполнять задания, направленные на подавление личности и склонение к суициду.

Будейкину назначено наказание в виде 3 лет 4 месяцев в колонии-поселении.

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