Благоустройство дворов Ленинского района обсудили на совещании в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В частности, с просьбой привести в порядок дорогу внутри квартала обратились жители домов №145 и 147 по улице Красноармейская. Они отметили, что проезд стал оживленным после закрытия на ремонт улицы Космонавтов. Так, по поручению мэра будет проведено грейдирование и подсыпка дороги. В дальнейшем дорога будет заасфальтирована.



Сергей Носов посоветовал горожанам принимать участие в федеральной программе по благоустройству дворов.

И чем больше проектов будет представлено, тем больше шансов получить средства на их воплощение в следующем году, -- сказал Сергей Носов.



Схожая проблема коснулась жителей дома по Космонавтов, 10. Еще одна дорога – вдоль здания, где находится ООО «Кадастровое бюро», – будет включена в план ремонтов на 2018 год.



Интересно, что благодаря активной позиции жильцов дома №151 по улице Красноармейская, на благоустройство детской площадки по решению мэра от города будет выделена половина сметы. Ранее жильцы подсчитали, что на всё понадобится 120 тысяч рублей.



Также мэр пообещал помочь жителям домов по улице Ермака с обустройством двора и установкой четырех фонарей.



В завершение объезда мэр города отметил, что состояние дворовых территорий во многом зависит от активности тагильчан. Там, где она есть, город обязательно окажет помощь по реализации благоустройства.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила