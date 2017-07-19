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Новости Нижнего Тагила

Дворы Свердловской области будут отремонтированы за 900 миллионов рублей

19 июля 2017, 22:05Добавить новость
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Из областного бюджета будут выделены средства для восстановления и ремонта дворов в 33 муниципалитетах Свердловской области. Финансовая поддержка оказывается в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Свердловская область готова выделить из бюджета 900 миллионов рублей для благоустройства городских дворовПредполагается, что выделенные средства пойдут на ремонт и восстановление 98 дворов и 34 общественных территорий, сообщает Екатеринбург-ТВ.


Перечень объектов благоустройства и дизайн-макеты должны быть утверждены в муниципалитетах не позднее 1 августа 2017 года.

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