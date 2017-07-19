Дворы Свердловской области будут отремонтированы за 900 миллионов рублей

Свердловская область готова выделить из бюджета 900 миллионов рублей для благоустройства городских дворов. Предполагается, что выделенные средства пойдут на ремонт и восстановление 98 дворов и 34 общественных территорий, сообщает Екатеринбург-ТВ.



Перечень объектов благоустройства и дизайн-макеты должны быть утверждены в муниципалитетах не позднее 1 августа 2017 года.