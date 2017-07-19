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Новости Нижнего Тагила

Если опора упадёт - возможна трагедия: столб с проводами опасно накренился над одним из перекрёстков в Нижнем Тагиле (ФОТО)

19 июля 2017, 15:25Добавить новость
Нижний Тагил,опора,столб,коммуникации,интернет,электричество,кабель,тагил без ям,Никита Чапурин
Опора, на которой размещены силовые кабеля и оборудование городских операторов связи Нижнего Тагила, опасно накренилась на перекрёстке Восточного шоссе с пр. Вагоностроителей.

О ЧП журналистам TagilCity.ru рассказали представители общественного движения «Тагил без ям». По их мнению, инцидент не только может нанести серьёзный вред городским коммуникациям, но и создать реальную опасность для имущества и жизней горожан. 

 

На перекрёстке Восточное шоссе-Вагоностроителей падает опора, на которой размещены провода интернета, связи и силовые. Провода провисли над проезжей частью, если проедет высокий автобус или грузовик - опора упадёт и возможна трагедия, -- рассказал журналистам TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

 

Нижний Тагил,опора,столб,коммуникации,интернет,электричество,кабель,тагил без ям,Никита Чапурин

Фото: ОД «Тагил без ям», 19 июля, 2017 г.

 

Сейчас на месте происшествия дежурит ГИБДД. Электромонтеры стараются удерживать опору с помощью крана.

TagilCity.ru следит за развитием событий.

 

 
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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Комментарии (3)
Матвей Лукич 19.07.2017 15:34:57 #
У редактора хобби такое - в каждый заголовок к месту и не к месту двоеточие мазюкать?
Эдуард Рыбаков 19.07.2017 18:01:06 #
Чем оно вам так не нравится?
DeathSaler 19.07.2017 16:46:39 #
столб сам по себе падает? либо установлен неправильно изначально, либо подрихтовали его. в любом случае у нас есть надзорный орган по столбам. почему они не предпринимают ничего? куда смотрит Тагилэнерго?
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