Если опора упадёт - возможна трагедия: столб с проводами опасно накренился над одним из перекрёстков в Нижнем Тагиле (ФОТО)

О ЧП журналистам TagilCity.ru рассказали представители общественного движения «Тагил без ям». По их мнению, инцидент не только может нанести серьёзный вред городским коммуникациям, но и создать реальную опасность для имущества и жизней горожан.

На перекрёстке Восточное шоссе-Вагоностроителей падает опора, на которой размещены провода интернета, связи и силовые. Провода провисли над проезжей частью, если проедет высокий автобус или грузовик - опора упадёт и возможна трагедия, -- рассказал журналистам TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Фото: ОД «Тагил без ям», 19 июля, 2017 г.

Сейчас на месте происшествия дежурит ГИБДД. Электромонтеры стараются удерживать опору с помощью крана.



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