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Бизнес в Нижнем Тагиле

Курортный сбор вводится на территории России с 1 мая 2018 года

19 июля 2017, 21:30Добавить новость
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Депутаты Госдумы Российской Федерации в третьем чтении одобрили закон о введении на территории России курортного сбора. Пилотный проект стартует с 1 января по 31 декабря 2018 года. Сам сбор начнут взимать не ранее 1 мая 2018 года.

Курортный сбор, согласно закону, будет взиматься с территории Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краёв. В данных субъектах проект по сбору будет пилотным и продлится с 1 января по 31 декабря 2018 года. Главы субъектов должны привести местное законодательство в соответствии с изменениями не ранее декабря 2017 года.

Введение сбора объясняется необходимостью восстановления курортов страны, сообщает LIFE.ru. Однако, по мнению представителей туристической отрасли, курортный сбор только нанесёт вред, а по самому процессу введения остаётся много вопросов, на которые законодатели не смогли дать ответа.

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Комментарии (1)
bigcat975 19.07.2017 23:20:26 #
Цены на отдых на Родине сделали бы адекватными, и сервис на уровне, ну хотя бы Турции, люди бы ездили на наши курорты. А то путевка в Анапу стоит дороже, чем путевка в Турцию. Причем там хоть какой-то сервис.
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