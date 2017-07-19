Курортный сбор вводится на территории России с 1 мая 2018 года

Курортный сбор, согласно закону, будет взиматься с территории Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краёв. В данных субъектах проект по сбору будет пилотным и продлится с 1 января по 31 декабря 2018 года. Главы субъектов должны привести местное законодательство в соответствии с изменениями не ранее декабря 2017 года.



Введение сбора объясняется необходимостью восстановления курортов страны, сообщает LIFE.ru. Однако, по мнению представителей туристической отрасли, курортный сбор только нанесёт вред, а по самому процессу введения остаётся много вопросов, на которые законодатели не смогли дать ответа.