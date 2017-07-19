| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Оригинальные указатели появятся близ исторических мест Нижнего Тагила

19 июля 2017, 07:00Добавить новость
музей,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,искусство,Александр Иванов,скульптура,музей изо,симпозиум
В Нижнем Тагиле стартовал III симпозиум городской культуры, организаторами которого стали администрация города и музей ИЗО. 18 июля в музее изобразительных искусств прошла предваряющая событие пресс-конференция участников.

Директор музея ИЗО Марина Агеева заявила, что проведение мероприятия стало доброй традицией. В нынешнем году из более чем 30 заявок было отобрано 8 работ. Предложения об участии поступили из России и Казахстана, передает пресс-служба мэрии города.

Все скульптуры будут выполнять роль навигаций по городу. К примеру, творец Александр Иванов создает знак для Лисьей горы в виде лисицы. Скульптор Андрей Барахвостов создаст композицию, «указывающую» на музей-завод. Еще одна фигура – юный разносчик газет – вероятно, станет символом газеты «Тагильский рабочий».

В этом году художники будут работать с разными техниками и материалами. Сущность нашего края, по словам Александра Иванова, определяют два материала – камень и металл.

Замглавы по социальной политике Валерий Суров выразил благодарность участникам за работу над улучшением ландшафта Нижнего Тагила. Тагильчане могут лично наблюдать за тем, что происходит на площадке симпозиума благодаря он-лайн дневнику на сайте музея ИЗО.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем этого события? Вам есть, что добавить к этой истории? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru! Высылайте ваши фото, видео!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Тагильская арт-группа «ЖКП» представит свои работы в музее Екатеринбурга
5 июля, 07:00
1 1
Тагильчане смогут увидеть каменные пейзажи на новой выставке в музее природы
14 июня, 07:30
0 0
Директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств получила премию губернатора Свердловской области (ФОТО)
17 июля, 11:10
5 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 382
Подписаться на новости