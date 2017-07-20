Венгерская королевская оперетта даст один большой гала-концерт в Нижнем Тагиле

У жителей Нижнего Тагила появилась уникальная возможность увидеть знаменитую венгерскую оперетту. Большой гала-концерт состоится в ДК им.Окунева 29 сентября.

Со сцены ДК им. Окунева прозвучат шедевры, знакомые всем. Многие из них, услышанные один раз, полюбились публике навсегда.





Венгрия – родина Имре Кальмана и Франца Легара, именитых композиторов, чьи произведения знакомы с детства. Именно в Венгрии зародились традиции неовенской оперетты. И теперь у тагильчан есть возможность услышать первоисточник и увидеть неподражаемую манеру игры на сцене звезд венгерской оперетты.





На нижнетагильской сцене выступят солисты Венгерской оперы, кордебалет, оркестр венгерских цыган. В сопровождении оркестра жители Нижнего Тагила смогут насладиться мощными сольными номерами в исполнении звезд венгерской оперетты, услышать берущие за душу дуэты. Никого не оставит безучастным игра первой скрипки национального оркестра Венгрии, представителя знаменитой династии Лакатош. Вилмош Лакатош – настоящий виртуоз!





Бриллианты музыкального достояния мировой оперетты, известные арии и дуэты, прозвучат в большом гала-концерте: «Сильва», «Марица», «Принцесса цирка», «Баядера», «Цыганская любовь», «Веселая вдова», «Граф Люксембург», «Фиалка Монмартра».





Венгерская королевская оперетта приглашает жителей Нижнего Тагила надеть самые красивые наряды и побывать на торжестве музыки. 29 сентября в 19:00 звезды оперетты откроют свои сердца на сцене ДК им. Окунева.





Стоимость билетов от 600 до 1800 рублей. Их можно приобрести заранее в билетных кассах города, либо по предварительному заказу.





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