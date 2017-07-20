| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Венгерская королевская оперетта даст один большой гала-концерт в Нижнем Тагиле

20 июля 2017, 09:00Добавить новость
культура,Нижний Тагил,праздник,оперетта,венгрия,гала-концерт,ДК Окунева,сцена,музыка,скрипка

У жителей Нижнего Тагила появилась уникальная возможность увидеть знаменитую венгерскую оперетту. Большой гала-концерт состоится в ДК им.Окунева 29 сентября.

Со сцены ДК им. Окунева прозвучат шедевры, знакомые всем. Многие из них, услышанные один раз, полюбились публике навсегда.

Венгрия – родина Имре Кальмана и Франца Легара, именитых композиторов, чьи произведения знакомы с детства. Именно в Венгрии зародились традиции неовенской оперетты. И теперь у тагильчан есть возможность услышать первоисточник и увидеть неподражаемую манеру игры на сцене звезд венгерской оперетты.  

На нижнетагильской сцене выступят солисты Венгерской оперы, кордебалет, оркестр венгерских цыган. В сопровождении оркестра жители Нижнего Тагила смогут насладиться мощными сольными номерами в исполнении звезд венгерской оперетты, услышать берущие за душу дуэты. Никого не оставит безучастным игра первой скрипки национального оркестра Венгрии, представителя знаменитой династии Лакатош. Вилмош Лакатош – настоящий виртуоз!

Бриллианты музыкального достояния мировой оперетты, известные арии и дуэты, прозвучат в большом гала-концерте: «Сильва», «Марица», «Принцесса цирка», «Баядера», «Цыганская любовь», «Веселая вдова», «Граф Люксембург», «Фиалка Монмартра».

Венгерская королевская оперетта приглашает жителей Нижнего Тагила надеть самые красивые наряды и побывать на торжестве музыки. 29 сентября в 19:00 звезды оперетты откроют свои сердца на сцене ДК им. Окунева.

Стоимость билетов от 600 до 1800 рублей. Их можно приобрести заранее в билетных кассах города, либо по предварительному заказу. 

Становитесь активным участником розыгрыша билетов в нашей группе Новости Нижнего Тагила TagilCity.ru и получите возможность выиграть билет на гала-концерт Венгерской королевской оперетты!

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем этого события? Вам есть, что добавить к этой истории? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru! Высылайте ваши фото, видео!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Легендарная рок-группа «Цветы» выступит в ДК им. Окунева в Нижнем Тагиле
18 июля, 09:00
2 0
Борьба за золото и интриги Большого театра: где провести выходные в Нижнем Тагиле?
12 мая, 14:56
1 1
Чистые дворы и пустые лавочки: обратная сторона Парада в Нижнем Тагиле
11 мая, 13:58
12 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 107
Подписаться на новости