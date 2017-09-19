| регистрация
Новости Нижнего Тагила

14 муниципалитетов Свердловской области обеспечены теплом на 100%

19 сентября 2017, 15:30Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,отопление,тепло,жилой фонд,социальные объекты,подключение

В уральском регионе продолжается подключение жилых домов и объектов соцназначения к теплоснабжению.

Сообщается, что к утру 20 сентября 66 муниципалитетов области будут обеспечены теплом. Отопление включено у 18% жилого фонда и у 41% объектов социального назначения.

 

В 14 муниципалитетах уральского региона проведено 100%-ое теплоснабжение. На 20 территориях это цифра достигает 80%, в девяти – от 50 до 80%.

 

На данный момент подключено к отоплению 24 310 соцобъектов: это 421 медучреждение, 408 школ, 503 учреждения культуры, 680 детских садов, 77 интернатов, а также еще 267 других объектов соцсферы.

 

Если смотреть по округам, то в Северном управленческом округе 68% жилого фонда и 70% объектов соцназначения уже подключены к теплоснабжению. В Восточном округе – 20% и 51% соответственно. В Западном – 32% и 61%. В Горнозаводском округе – 26% и 23%. А в Южном округе стало тепло у 14% жилфонда и 41% у соцобъектов.

 

Отопительный сезон в определенном муниципалитете области начинается после пятидневного периода, в течение которого средняя температура воздуха составляет меньше 8 градусов Цельсия, пишет официальный сайт правительства Свердловской области.

 

Напомним, что отопление в Нижнем Тагиле стали включать 18 сентября.

 

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Запуск отопления в Нижнем Тагиле начался по графику и без происшествий
вчера, 17:00
9 5
Отопление появится в Нижнем Тагиле по плану - 18 сентября
13 сентября, 14:30
16 4
2
Отопительный сезон стартует в Нижнем Тагиле с 18 сентября
23 августа, 07:30
2 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 64
Подписаться на новости