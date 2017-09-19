14 муниципалитетов Свердловской области обеспечены теплом на 100%

В уральском регионе продолжается подключение жилых домов и объектов соцназначения к теплоснабжению.

Сообщается, что к утру 20 сентября 66 муниципалитетов области будут обеспечены теплом. Отопление включено у 18% жилого фонда и у 41% объектов социального назначения.

В 14 муниципалитетах уральского региона проведено 100%-ое теплоснабжение. На 20 территориях это цифра достигает 80%, в девяти – от 50 до 80%.

На данный момент подключено к отоплению 24 310 соцобъектов: это 421 медучреждение, 408 школ, 503 учреждения культуры, 680 детских садов, 77 интернатов, а также еще 267 других объектов соцсферы.

Если смотреть по округам, то в Северном управленческом округе 68% жилого фонда и 70% объектов соцназначения уже подключены к теплоснабжению. В Восточном округе – 20% и 51% соответственно. В Западном – 32% и 61%. В Горнозаводском округе – 26% и 23%. А в Южном округе стало тепло у 14% жилфонда и 41% у соцобъектов.

Отопительный сезон в определенном муниципалитете области начинается после пятидневного периода, в течение которого средняя температура воздуха составляет меньше 8 градусов Цельсия, пишет официальный сайт правительства Свердловской области.

Напомним, что отопление в Нижнем Тагиле стали включать 18 сентября.