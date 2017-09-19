| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Благоустройство парка «Героям гражданской войны» началось в Нижнем Тагиле (ФОТО)

19 сентября 2017, 16:00Добавить новость
Нижний Тагил,парк,пархоменко,благоустройство,Тагилдорстрой,бригада,рабочие,улица Борцов Революции

В начале сентября Тагилдорстрой приступил к благоустройству нижнетагильского парка «Героям гражданской войны» на улице Борцов Революции.

Данный парк был включен в программу «Формирование современной городской среды на 2017-2022 годы».

 

Мастер участка поделился, что за примерно две с половиной недели было проделано много работы. При этом погода не создавала серьезных препятствий для реализации планов по благоустройству.

 

В связи с тем, что заморозков нет, бригада рабочих занимается земельными работами. Были выкорчеваны старые и больные деревья в парке, площадка была выровнена. На участок привезли чернозем, подготовлены газоны и проходит процесс посадка травы.

 

После земельных работ, бригада займется выкладыванием тротуарной плитки и установкой бордюров. Мастер участка сказал, что работать приходиться и в дождь, так как не хочется выбиваться из графика.

 

Нижний Тагил,парк,пархоменко,благоустройство,Тагилдорстрой,бригада,рабочие,улица Борцов РеволюцииНижний Тагил,парк,пархоменко,благоустройство,Тагилдорстрой,бригада,рабочие,улица Борцов РеволюцииНижний Тагил,парк,пархоменко,благоустройство,Тагилдорстрой,бригада,рабочие,улица Борцов Революции
Фото: «Тагильский Рабочий»

 

Несколько дорожек в парке уже готовы. Одна из них будет вести к улице Пархоменко. Вся территория объекта будет огорожена, также будут установлены урны и скамейки. Возможно, со временем появится и освещение в парке, но его пока нет в проекте.

 

Сообщается, что все работы по благоустройству будут окончены к началу октября, пишет «Тагильский Рабочий».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Бут вместо щебня привезли жителям Вагонки для благоустройства двора (ФОТО)
сегодня, 11:40
3 0
Сергей Носов: «Состояние дворов Нижнего Тагила зависит от областного финансирования»
14 сентября, 14:30
2 0
1
Ремонт двора в Нижнем Тагиле начат после переговоров жильцов разных домов (ФОТО)
6 сентября, 18:10
4 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 115
Подписаться на новости