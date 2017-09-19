Благоустройство парка «Героям гражданской войны» началось в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В начале сентября Тагилдорстрой приступил к благоустройству нижнетагильского парка «Героям гражданской войны» на улице Борцов Революции.

Данный парк был включен в программу «Формирование современной городской среды на 2017-2022 годы».

Мастер участка поделился, что за примерно две с половиной недели было проделано много работы. При этом погода не создавала серьезных препятствий для реализации планов по благоустройству.

В связи с тем, что заморозков нет, бригада рабочих занимается земельными работами. Были выкорчеваны старые и больные деревья в парке, площадка была выровнена. На участок привезли чернозем, подготовлены газоны и проходит процесс посадка травы.

После земельных работ, бригада займется выкладыванием тротуарной плитки и установкой бордюров. Мастер участка сказал, что работать приходиться и в дождь, так как не хочется выбиваться из графика.

Фото: «Тагильский Рабочий»

Несколько дорожек в парке уже готовы. Одна из них будет вести к улице Пархоменко. Вся территория объекта будет огорожена, также будут установлены урны и скамейки. Возможно, со временем появится и освещение в парке, но его пока нет в проекте.

Сообщается, что все работы по благоустройству будут окончены к началу октября, пишет «Тагильский Рабочий».