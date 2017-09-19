Бут вместо щебня привезли жителям Вагонки для благоустройства двора (ФОТО)

Во дворе дома №32, на проспекте Вагоностроителей образовалась яма. В дождливую погоду выбоина собирала воду. Местные жители жаловались на грязь, разбросанную по всему двору.

Из-за этой лужи нормально ни пройти, ни проехать по двору. Кругом грязь. Бедные мамы с колясками ходили кругами, чтобы обойти как-то этот водоем, -- поделился с журналистом TagilCity.ru местный житель Андрей.



По словам мужчины, яма была настолько большая, что вода в ней не просыхала даже летом. На этом месте местные жители хотели установить парковку.





Во дворе ни одной парковки, машины некуда было ставить. Мы хотели сделать ее самостоятельно. Но из-за лужи там скорее было бы болото, чем место для машин, -- рассказал Андрей.

Жителям двора пришлось обратиться в управляющую компанию, чтобы они решили эту проблему. В УК отреагировали на жалобу. На место лужи привезли строительный камень. Однако этот строительный материал отличался от того, что обычно используют в ямочном ремонте дорог.

Привезли вместо щебенки бут. Огромные булыжники. Всё бы ничего, но мы договаривались с УК, что сами разровняем мелкий камень. Как увидели, обалдели! Как можно такими булыжниками засыпать лужу? -- пожаловался житель №32 Игорь.

Оказалось, что бут привезли по ошибке. Строительный камень заменили сразу, как узнали об инциденте. Рабочие сами засыпали выбоину и разровняли дорогу.