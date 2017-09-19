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Новости Нижнего Тагила

Бут вместо щебня привезли жителям Вагонки для благоустройства двора (ФОТО)

19 сентября 2017, 11:40Добавить новость
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Управляющая компания вместо щебня привезла бут для благоустройства двора на проспекте Вагоностроителей.

Во дворе дома №32, на проспекте Вагоностроителей образовалась яма. В дождливую погоду выбоина собирала воду. Местные жители жаловались на грязь, разбросанную по всему двору.

 

 Из-за этой лужи нормально ни пройти, ни проехать по двору. Кругом грязь. Бедные мамы с колясками ходили кругами, чтобы обойти как-то этот водоем, -- поделился с журналистом TagilCity.ru местный житель Андрей.


По словам мужчины, яма была настолько большая, что вода в ней не просыхала даже летом. На этом месте местные жители хотели установить парковку.

 Во дворе ни одной парковки, машины некуда было ставить. Мы хотели сделать ее самостоятельно. Но из-за лужи там скорее было бы болото, чем место для машин, -- рассказал Андрей.

 

Жителям двора пришлось обратиться в управляющую компанию, чтобы они решили эту проблему. В УК отреагировали на жалобу. На место лужи привезли строительный камень. Однако этот строительный материал отличался от того, что обычно используют в ямочном ремонте дорог.

 

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Привезли вместо щебенки бут. Огромные булыжники. Всё бы ничего, но мы договаривались с УК, что сами разровняем мелкий камень. Как увидели, обалдели! Как можно такими булыжниками засыпать лужу? -- пожаловался житель №32 Игорь.

 

Оказалось, что бут привезли по ошибке. Строительный камень заменили сразу, как узнали об инциденте. Рабочие сами засыпали выбоину и разровняли дорогу. 

 

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Быстро исправились. Причем, сами все разровняли. Наконец-то этого беспорядка тут не будет, -- сообщил редакции TagilCity.ru Андрей.

 
© Камила Мориак, TagilCity.ru
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