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Новости Нижнего Тагила

Ложные коммунальщики предлагают очистку канализации в домах Нижнего Тагила

19 сентября 2017, 17:52Добавить новость
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За 300 рублей в квартире проверят состояние канализации без снятия труб: именно такую услугу предлагает жителям Нижнего Тагила неизвестная компания. Объявления с призывом проверить состояние канализации появились на подъездах домов Дзержинского района Нижнего Тагила. 

Жильцам многоэтажек рекомендуют в трехдневный срок провести проверку труб. Для подачи заявки необходимо записаться по телефону и заплатить 300 рублей. 

Я увидел объявление на подъезде, позвонил и записался, чтобы к нам пришел специалист. Стоимость услуги обозначили в 300 рублей, -- рассказал TagilCity.ru житель дома на улице Зари. 

Тагильчане, помня частые истории с «обязательными счетчиками на газ» и «срочной замене счетчиков на воду», решили сразу же обратиться в «Управляющую компанию Дзержинского района». 

Мне сказали, что эти работы проводить не надо и к управляющей компании это не имеет отношения. Опять навязывают какие-то платные услуги! А ведь кто-то же верит и оплачивает, думая, что это обязательно! -- сокрушается жительница дома в Алтайском микрорайоне. 

Редакция TagilCity.ru в течение дня несколько раз пыталась связаться с компанией, которая предлагает проверку канализации. Однако телефон с объявления отвечал лишь гудками, а позже и вовсе был переведен в режим автоответчика.
© TagilCity.ru
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