Ложные коммунальщики предлагают очистку канализации в домах Нижнего Тагила

За 300 рублей в квартире проверят состояние канализации без снятия труб: именно такую услугу предлагает жителям Нижнего Тагила неизвестная компания. Объявления с призывом проверить состояние канализации появились на подъездах домов Дзержинского района Нижнего Тагила.
Жильцам многоэтажек рекомендуют в трехдневный срок провести проверку труб. Для подачи заявки необходимо записаться по телефону и заплатить 300 рублей.
Я увидел объявление на подъезде, позвонил и записался, чтобы к нам пришел специалист. Стоимость услуги обозначили в 300 рублей, -- рассказал TagilCity.ru житель дома на улице Зари.
Тагильчане, помня частые истории с «обязательными счетчиками на газ» и «срочной замене счетчиков на воду», решили сразу же обратиться в «Управляющую компанию Дзержинского района».
Мне сказали, что эти работы проводить не надо и к управляющей компании это не имеет отношения. Опять навязывают какие-то платные услуги! А ведь кто-то же верит и оплачивает, думая, что это обязательно! -- сокрушается жительница дома в Алтайском микрорайоне.
Редакция TagilCity.ru в течение дня несколько раз пыталась связаться с компанией, которая предлагает проверку канализации. Однако телефон с объявления отвечал лишь гудками, а позже и вовсе был переведен в режим автоответчика.