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Новости Нижнего Тагила

«Мешок добра» для животных собран в Нижнем Тагиле на акции «Россия без жестокости» (ФОТО)

19 сентября 2017, 18:05Добавить новость
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На акции в поддержку животных активисты Нижнего Тагила собрали для питомцев «мешок добра».

17 сентября в Нижнем Тагиле состоялся митинг против жесткого обращения с животными. Неравнодушные тагильчане выступили за принятие закона «Об ответственном обращении с животными».

 

Мы требуем ужесточить закон, чтобы к уголовной ответственности привлекались люди, которые плохо обращаются с животными. Чтобы живодеры сидели в тюрьмах, -- рассказали журналисту TagilCity.ru защитники животных.

 

На митинге общественникам удалось собрать «мешок добра». Корм и пеленки для четвероногих отправятся в приюты для животных.  

 

Мы собрали «мешок добра». Распределили между передержками и приютом. Часть уже отдали, остальное отдадим в ближайшие дни. Очень приятно, что в нашем городе есть неравнодушные люди. Люди настоящие!

 

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Жестокость по отношению к животным - явление, свойственное всем регионам России. Так, водитель из Нижнего Тагила сбил собаку и оставил её умирать у дороги. А в одном из цехов ЕВРАЗ НТМК щенков закопали заживо.

© Камила Мориак, TagilCity.ru
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