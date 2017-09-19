«Мешок добра» для животных собран в Нижнем Тагиле на акции «Россия без жестокости» (ФОТО)

На акции в поддержку животных активисты Нижнего Тагила собрали для питомцев «мешок добра».

17 сентября в Нижнем Тагиле состоялся митинг против жесткого обращения с животными. Неравнодушные тагильчане выступили за принятие закона «Об ответственном обращении с животными».

Мы требуем ужесточить закон, чтобы к уголовной ответственности привлекались люди, которые плохо обращаются с животными. Чтобы живодеры сидели в тюрьмах, -- рассказали журналисту TagilCity.ru защитники животных.

На митинге общественникам удалось собрать «мешок добра». Корм и пеленки для четвероногих отправятся в приюты для животных.

Мы собрали «мешок добра». Распределили между передержками и приютом. Часть уже отдали, остальное отдадим в ближайшие дни. Очень приятно, что в нашем городе есть неравнодушные люди. Люди настоящие!



Жестокость по отношению к животным - явление, свойственное всем регионам России. Так, водитель из Нижнего Тагила сбил собаку и оставил её умирать у дороги. А в одном из цехов ЕВРАЗ НТМК щенков закопали заживо.