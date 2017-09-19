Неработающие фонари ухудшили условия для пациентов детской больницы в Нижнем Тагиле

Отсутствие уличного освещения улицы Кузнецкого в Нижнем Тагиле вызывает опасения у жителей близлежащих домов и посетителей детской больницы. Жители обращались в коммунальные службы города, но получить ответа так и не удалось.

На неосвещаемом отрезке улицы находится стационар детской больницы, куда круглосуточно поступают пациенты.

Живу на этой улице и работаю в детской больнице на Кузнецкого,10. Освещения на улице не видел уже давно. Особенно это стало заметно с наступлением осени и сокращением светового дня. В парке им. Горького гуляют школьники и мамы с детьми в вечернее время, сейчас там просто страшно. На улице кромешная темень, небезопасно вечером ходить. Сам работаю в детской больнице, к ней просто непонятно как в темноте подъехать, -- поделился информацией тагильчанин Владимир.

В стационаре детской больницы информацию об отсутствии уличного освещения подтвердили. В приемном покое, который работает круглосуточно, персонал жалуется на отсутствие света фонарей на улице.

Очень темно. Ходить страшно. Скорая подъедет, ничего не видно, только по свету фар можно ориентироваться. Родители, которые привозят детей сами в вечернее и ночное время, не могут найти дорогу, -- рассказала сотрудница больницы.

Житель улицы Кузнецкого сообщил, что звонил в диспетчерскую службу города, но там ничего пояснить не смогли.

Редакция TagilCity.ru связалась с диспетчерской службой ООО «Швабе-Урал», эта компания отвечает за уличное освещение нашего города. Диспетчер приняла заявку.