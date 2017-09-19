Около 700 домов Екатеринбурга могут остаться без отопления из-за долгов УК

Дело в том, что 50 организаций не имеют паспорта готовности, которые бы позволили запустить отопление в срок. Подписи в актах готовности должны ставить в том числе энергетики.





Итоговый вердикт о подключении домов будет вынесен на штабном совещании спецкомиссии, в которую входят представители теплосетевой компании и чиновники.





Долг составляет 542,2 млн рублей, передает ОТР.