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Новости Нижнего Тагила

Около 700 домов Екатеринбурга могут остаться без отопления из-за долгов УК

19 сентября 2017, 09:30Добавить новость
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Многомиллионные долги управляющих компаний Екатеринбурга перед энергетиками могут стать причиной срыва отопительного сезона в почти 700 домах.

Дело в том, что 50 организаций не имеют паспорта готовности, которые бы позволили запустить отопление в срок. Подписи в актах готовности должны ставить в том числе энергетики.

Итоговый вердикт о подключении домов будет вынесен на штабном совещании спецкомиссии, в которую входят представители теплосетевой компании и чиновники.

Долг составляет 542,2 млн рублей, передает ОТР.

 
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