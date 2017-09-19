Пропавший 18 сентября 10-летний мальчик найден в Екатеринбурге

18 сентября 10-летний Максим Чураков ушёл из дома в школу, но обратно не вернулся. Заявление об исчезновении сына подали в полицию родители.



Личный состав полиции Екатеринбурга был организован для розыска мальчика. На следующий день, 19 августа, мальчика нашли. Где именно находился всё это время Максим и почему не появился раньше не уточняется.



Как передаёт «Наша газета», противоправных действий в отношении ребёнка не совершалось. Максим из благополучной семьи, ранее из дома не убегал.



11 августа в Нижнем Тагиле из дома сбежал 12-летний Артур Ерохин. Мальчик неоднократно совершал побеги и привлекал внимание полиции.